DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.
Antalya
Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2025 yılı planlaması içerisinde yer alan tatbikat, 6 Ekim'de başladı. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 92 gemi, 66 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timi, Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katılıyor.
Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerinin artırılması amaçlanıyor.
Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 78 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 50 hava unsuru, 1 Sualtı Taarruz Timi (SAT) ve 2 Sualtı Savunma Timi (SAS), Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4 genel maksat helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 gemi ve 6 bot ve ile katılım sağlıyor.
"TEBER, TOLON ve KEMANKEŞ'in hedefleri vurduğunu hep beraber izledik"
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Yeni geliştirdiğimiz TEBER mühimmatı, TOLON mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen KEMANKEŞ mühimmatının da hedefleri vurduğunu hep beraber izledik." dedi.
DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.
Burada tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, tatbikatın Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıklarının koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Tatbikatta, yeni sistem silah ve teçhizatın kullanımını gözlemlediklerini belirten Orgeneral Bayraktaroğlu, "Burada en önemli konu, dünya tarihinde ilk defa ve başka bir ülkede olmayan bir TB3 silah sisteminin de gerek gemiden kalkışını, gerekse mühimmat atışını da beraber izledik. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz TEBER mühimmatı, TOLON mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen KEMANKEŞ mühimmatının da hedefleri vurduğunu hep beraber izledik." diye konuştu.
"Biz çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri'yiz"
Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin jeostratejik konumunun, güçlü bir deniz kuvvetini zorunlu kıldığını söyledi. Oramiral Tatlıoğlu, "Biz çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri'yiz. Bugün aynı anda Karadeniz'de, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de 92 savaş gemisi 66 deniz hava unsuru ve 16 bin 900 personelimizle Deniz Kuvveti tatbikatını icra etmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Oramiral Tatlıoğlu, bu sabah fırkateynlerin, hücumbotların, gemiden kalkan helikopterlerin ve gemiden kalkan TB3'lerin atışlarını icra ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İHA'larımızın Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle yeni taktikler geliştirdik. Gerek İHA'larımızı gerek insansız deniz araçlarımızı çok iyi kullanan bir Deniz Kuvvetleriyiz. Bildiğiniz gibi daha önce gemilerimizi yurt dışından ithal ederdik. Şu anda inşa ettiğimiz yerli ve milli fırkateynimiz, korvetimiz, karakol gemimiz, çıkarma gemilerimiz var. Aynı zamanda şu anda muhriplerimizi, milli denizaltımızı ve en büyüğü olan milli uçak gemimizi inşa ediyoruz."
Türk Deniz Kuvvetlerinin diplomasinin stratejik bir destek unsuru olduğunu anlatan Oramiral Tatlıoğlu, "Stratejik bir destek unsuru olarak biz Karadeniz'de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de çok güçlüyüz. Özellikle Doğu Akdeniz'de her noktada denizaltılarımız, savaş gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımızla bulunmaktayız. Türk Deniz Kuvvetleri her geçen gün gücüne güç katmaktadır ve verilecek her görevi üstün bir başarıyla icra etmeye hazırdır." dedi.
Bayraktar TB3 TCG Anadolu'dan iniş kalkış yaptı
Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis'in selamlama atışları ile başladı.
Ardından, denizaltı savunma harbi harekatı yapıldı. Sonrasında, TCG Gökova, TCG Gediz, TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ile denizden atış desteği eğitimi gerçekleştirildi.
Sonrasında AH-1W tipi helikopterler ile belirlenen hedeflere cirit ve 20 milimetre top atışı yapıldı.
Tatbikatta bu aşamaların tamamlanmasının ardından TCG Anadolu gemisinden iki Bayraktar TB3'ün kalkışı gerçekleştirildi.
TCG Anadolu gemisinden kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen hedefi imha ettikten sonra yeniden gemiye başarıyla indi.
Ardından halihazırda havada seyir halinde olan AKINCI TİHA'dan TOLUN, TEBER ve KEMANKEŞ mühimmatları ile atışlar yapıldı.
Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne ilişkin faaliyetlerin tamamlanmasının ardından tatbikata katılım sağlayan unsurlar tarafından selamlama geçişi gerçekleştirildi.