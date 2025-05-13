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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bursa’da 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı'nda konuşuyor
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Deniz Kuvvetlerine ait helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Deniz Kuvvetlerine ait helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

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