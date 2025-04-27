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"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Başkent Ankara, "Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası" miras alanı adıyla, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi.

Buğrahan Ayhan  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Ankara

Ankara Kent Konseyinden (AKK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, Cumhuriyet dönemi Ankara planlanması ve inşasının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde hak ettiği yerde olduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Ankara'nın Planlanması ve yansıması olan Cumhuriyet dönemi eserleri ve Cumhuriyet dönemi Ankara'sı, 'Ankara: Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası' miras alanı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

"Ankara'mız UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde hak ettiği yeri alacaktır"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen AKK Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de kent konseyi çatısı altında bulunan, özellikle Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu'ndaki akademisyenler ve uzmanların konuyla ilgili çok önemli katkılarının olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Öcal Oğuz'un vizyoner yaklaşımıyla yürütülen çalışmaların Ankara için çok önemli bir sonucu getirdiğini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonraki süreçte Başkent Ankara'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tüm değerlerinin asıl listeye girme süreçlerinin takibi için daha zorlu ve tüm kentimizin katılımını gerektiren bir çabayı göstermemiz gerekiyor. Bundan sonraki hedef, Başkent Ankara'nın tarihi kalbi için gerekli koruma çalışmalarını tamamlamak ve alan yönetimini kurarak, yönetim planlamasını tamamlamak olmalı. Bu çalışmalar da tamamlandığında Ankara'mız tüm varlıklarıyla UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde hak ettiği yeri alacaktır."

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