Dolar
38.45
Euro
44.02
Altın
3,344.23
ETH/USDT
1,796.00
BTC/USDT
94,504.00
BIST 100
9,306.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Semih Erdoğdu  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan'da İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Çalışma hayatının tarafları ve basın mensupları futbol turnuvasında bir araya geldi
İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptıkları otelin kameralarının kapatıldığı görüntülere ulaşıldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisi Öner'e evinde ele geçirilen altın ve paralar soruldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum açılış programına video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum açılış programına video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon onuruna yemek verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet