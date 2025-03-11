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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

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