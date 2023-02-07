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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Adıyaman'dan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi

Depremden 18 saat sonra yaralı kurtarılan Kadir Özer, "Başım halının arasında kaldı. Böyle kurtuldum. Sağ ayağım eşimin altında kalmıştı, sol ayağımı kendi imkanlarımla kurtardım." dedi.

Fatma Sevinç Çetin   | 07.02.2023
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Adıyaman'dan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'dan aldığı hastalarla Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'dan aldığı 4 afetzedeyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Adıyaman'dan Ankara'ya getirilen 4 hasta, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Depreme kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla yakalandı

AA muhabirinin de eşlik ettiği dönüş yolculuğu sırasında yaralılar uçakta soruları yanıtladı.

Adıyaman'daki enkaz altından 12 saat sonra yaralı kurtarılan Mehmet Yaylı, depremde eşi ve bir çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti. Deprem anında 1,5 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp kaçmaya çalıştığını anlatan Yaylı, kapının arkasında sıkıştıklarını söyledi.

Yaylı, çocuklarından birinin sağ kurtulduğunu, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, "Kızım anneannesiyle birlikte Adıyaman'da kaldı. Eşim ve bir oğlum vefat etti." dedi.

Eşi ve oğlu halen enkaz altında

Depremin ardından 18 saat sonra yaralı kurtarılan Kadir Özer, eşinin ve diş hekimliği okuyan oğlunun halen enkaz altında olduğunu belirtti.

6 katlı binanın 3'üncü katında yaşadıklarını aktaran Özer, şunları anlattı:

"Eşim yanımdaydı. Deprem olduktan sonra dürttüm ama cevap vermedi. Büyük bir ihtimalle ölmüştür. Benim başım dışarıya yakındı. Başım halının arasında kaldı. Böyle kurtuldum. Sağ ayağım eşimin altında kalmıştı, sol ayağımı kendi imkanlarımla kurtardım."

İstanbul'dan gelen AFAD ekibi sayesinde enkazdan kurtarıldığını dile getiren Özer, ekibin kendisini kurtarmak için canını hiçe saydığını söyledi.

Özer, çocuklarından birinin de Sivas'ta hemşirelik okuduğunu ve haberi alır almaz bölgeye gelerek yardım çalışmalarına katıldığını dile getirdi.

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