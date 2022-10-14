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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulunuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına geldi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada "İncelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.10.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.

Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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