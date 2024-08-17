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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor. Karabük’ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı.

Utku Şimşek  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı

Ankara

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanın kahramanları hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, İzmir, Manisa, Aydın, Bolu, Karabük ve Uşak'taki yangınlara müdahale anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

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