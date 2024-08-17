Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı.
Ankara
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanın kahramanları hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı https://t.co/aXizIsoDet pic.twitter.com/lKou8j5mjx— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 17, 2024
Paylaşımda, İzmir, Manisa, Aydın, Bolu, Karabük ve Uşak'taki yangınlara müdahale anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.