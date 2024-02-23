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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 115. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 115 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 115. sayısını yayımladı

Ankara

Bültende, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, "Bu, Gazze'deki askerlerimiz tarafından bulunan Yahudilerin Sonu adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış." iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda kitabın, 1990'lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığının ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığının, iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, yaşlı bir kadının Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadığı ve iki buçuk saat rehin alındığı iddiasının doğru olmadığının anlatıldığı bültende, şu bilgilere yer verildi:

"17 Ocak'ta Van'dan İstanbul Havalimanına gelen S.Ç. isimli vatandaşımızın uçağı, 14.26'da piste iniş yapmıştır. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğu, uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar gerekli tüm hizmetlerin sağlandığı belirlenmiştir. 14.36'da uçağın körük kapısından çıkışı akabinde S.Ç, 14.44'te tekerli sandalye ile alınmıştır. Görevliler tarafından 14.51'de bagaj alım salonuna getirilen S.Ç, 15.39'da bagajını almış ve 2 dakika sonra salondan çıkış yapmıştır. İddiaya konu görüntülerin, 15.42'de bagaj alım salonu önünde kaydedildiği belirlenmiştir."

Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak" iddiasının da doğru olmadığı, iddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışmasının bulunmadığı aktarıldı.

Bültende ayrıca, "İsrail ordusunun Gazze'nin Şucaiyye semtinde kullandığı Türk yapımı füzelerden çıkan şarapnel parçası" iddiasının doğru olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin savunma sanayii alanında İsrail ile dolaylı veya direkt yoldan herhangi bir mühimmat ticareti bulunmamaktadır. İddiaya konu görselde yer alan parçanın herhangi bir mühimmata ait olup olmadığı dahi belli değildir. Ayrıca markalama için kullanılan made by ifadesi Türk savunma sanayii alanında kullanılmamaktadır."

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Türkiye'de Afganlar, iltica sistemine alınarak geçici koruma verilmesi için bir hazırlık yapılıyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının iddia edildiği gibi bir çalışmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının açıklaması" iddiasıyla paylaşılan belgenin sahte olduğu bildirildi.

Ayrıca bazı basın yayın organlarında yer alan, "Sağlık Bakanlığı, ilaçları artık kendisi analiz etmeden piyasaya sürecek. Yurttaşlar denek olarak kullanılacak." iddiasının da gerçek dışı olduğu, Mecliste konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanlığının ilaçları analiz etmeden piyasaya süreceğine ilişkin iddianın doğru olmadığını belirttiği, ruhsat ve denetim sürecinin iyileştirilerek sağlanacağı hatırlatıldı.

"Süper Kupa finali iptal edildi" iddialarının doğru olmadığının belirtildiği bültende, Süper Kupa Finalinin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisanda yapılmasının planlandığı kaydedildi.

FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, "Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı, görüntülerin, 22 Şubat 2023'te Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kaza sırasında çekildiğinin tespit edildiği bildirildi.

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