Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'un vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’un vefat haberini üzülerek öğrendim.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 8, 2023
Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.