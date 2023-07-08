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Kültür

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Ankara

Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur’u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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