Sağlık Bakanının babası oğlunu anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babası Hasan Koca, "Oğlum haksızlığı hiç sevmez. Bir haksızlık oldu mu karşısında durur. İnşallah Türkiye için iyi olur, başarılı olur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 79 yaşındaki babası Hasan Koca (sağda) ( Melike Kınacı - Anadolu Ajansı )

KONYA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesindeki baba ocağı, hayırlı olsun ziyaretine gelenlerle doldu.

1965 yılında Konya’nın Kulu ilçesinde dünyaya gelen Fahrettin Koca, ailesinin özverisi ve azmiyle başarılı bir eğitim süreci geçirdi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde, lise eğitimini Bursa'da, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Koca, çocukluk ve gençlik dönemindeki bu başarılarıyla çevresi tarafından parmakla gösterilen biri oldu.

Koca, bir süre çiftçilik yapan, ardından yaşadığı yerde bir bakkal dükkanı açan, tüm gelirini çocuklarının eğitimine harcayan babasının çabasıyla tıp fakültesini bitirdikten sonra hayatını sağlık alanında çalışmalara ve bilime adadı, başarılarıyla ailesini gururlandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla oğullarının bakan olduğunu öğrenen Koca ailesinin Kulu ilçesinde Ömeranlı Mahallesi'ndeki evi “hayırlı olsun” ziyaretine gelen eş, dost ve akrabalarla dolup taşıyor. Aile oğullarının yeni görevini sevdikleriyle bir arada kutluyor.

"Lisede, fakültede, Cerrahpaşa'da, hepsinde birinci çıktı"

Bakan Koca’nın 79 yaşındaki babası Hasan Koca, AA muhabirine, oğluyla gurur duyduğunu, oğlunun ülke için önemli hizmetlere imza atacağına inandığını söyledi.

Şu ana kadar siyasetten uzak durarak sağlık alanında çalışmalar yapan oğluyla bakanlık öncesi bir görüşme yaptıklarını anlatan Hasan Koca, “İşleri çoktu, hastaları çoktu. Ben 'olma yavrum’ dedim. Kendi de çok istemedi bakan olmayı ama kendisine verilen bu görevi kabul etti. İnşallah bütün Türkiye'nin yararına çalışmalar yapar." diye konuştu.

Koca’nın eğitim hayatına ilişkin bilgi veren Hasan Koca, "6 çocuğum var . Bakan bey en büyük çocuğum. Kendisi hep çok başarılıydı. Lisede, fakültede, Cerrahpaşa'da, hepsinde birinci çıktı. Çok başarılıydı. Çok iyi, çok temiz bir insan. İnsanlara hiç kıyamaz. Ondan böyle bir şey bekliyordum. Her zaman çok zekiydi. Allah nasip etti, inşallah iyi olur." ifadelerini kullandı.

"Haksızlığı hiç sevmez. Bir haksızlık oldu mu karşısında durur"

Hasan Koca, oğlunun merhametli, prensipli ve disiplinli bir insan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oğlum haksızlığı hiç sevmez. Bir haksızlık oldu mu karşısında durur. İnşallah Türkiye için iyi olur, başarılı olur, elinden geldiğince her şeyi yapar, herkese yararlı olur. Ben eğitime önem veririm. Evvela çiftçiydim, sonradan mahallemizde bakkallık yaptım. Bu marketle çocuklarımın hepsini okuttum. Elhamdülillah hepsi de başarılı oldu, okudular. Dün akşam 1. sınıftaki öğretmeni telefon etti bana. 'Ben de biliyordum ondan bir şey çıkacağını' dedi. Öğretmeni bile anlamış birinci sınıftayken. Belli oluyordu zaten, nereye giderse başarılı olurdu.”

Koca, oğlunun Başkan Erdoğan önderliğinde, Türkiye’yi her alanda eskisinden daha iyi bir duruma getirmeye çalışacağına inandığını dile getirdi.

"İşlerini titizlikle yapar"

Bakan Fahrettin Koca'nın dayısı Rüstem Yaylalı da Koca'nın bakanlığı ile hem Kulu’ya hem de tüm Türkiye’ye daha güzel hizmetler yapılacağına inandığını söyledi.

Koca’nın ülkesine ve milletine bağlı bir insan olduğuna dikkati çeken Yaylalı, "Yeni bir sayfa, yeni bir Türkiye. Çalışkan, özverili, şeffaf olan sayın bakanımızı tam yerinde bir karar olarak görüyorum. Babasını tebrik ettim, bir dayı olarak kendisini tebrik ettim. Allah yar ve yardımcısı olsun, önü açık olsun. İnşallah daha güzel hizmetlere vesile olur." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın diğer dayısı Hasan Demir de şöyle konuştu:

"İnşallah Türkiye için, millet için, Konya'mız için inşallah hayırlara vesile olur. Onunla her zaman gurur duyduk, gurur duyacağız inşallah. Kendisinin bakan olmak gibi bir isteği yoktu ama kendisine böyle bir görev verilince kabul etti. Görevi en iyi şekilde yapacağına eminiz. Her dönemde başarılıydı, şimdi de başarılı olacağına inanıyoruz. Bütün dostlar tebrik etmeye geliyor. Herkes mutlu. Rabbim mahçup etmesin."

Bakanın amcasının oğlu Hacı Koca ise aldıkları haberle çok mutlu olduklarını belirterek, "Bakan bey bizim gururumuzdur. Eskiden beri her işte çok başarılıdır. Bu görevi de hak ettiğini düşünüyorum. Bakan bey çok titiz biridir, işlerini titizlikle yapar. Hayatını sağlığa adamış, memleketini, vatanını çok seven bir insan. Başarılı olacağını düşünüyorum, çünkü çok azimli, tuttuğunu koparan birisi. Ailece gurur duyuyoruz." diye konuştu.

