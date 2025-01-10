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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı.

Alper Şaşmaz  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz çok kıymetli hukukçu ve siyasetçi, değerli büyüğümüz Sayın Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

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