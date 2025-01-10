Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz çok kıymetli hukukçu ve siyasetçi, değerli büyüğümüz Sayın Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.