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Eski milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Eski milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

Ankara

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

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