Dolar
35.33
Euro
36.50
Altın
2,670.08
ETH/USDT
3,199.40
BTC/USDT
92,145.00
BIST 100
10,000.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ahmet Buğra Olaç  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar: Günlük 210 megavatlık elektriği 7 ayrı noktadan Suriye'ye veriyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı
Eski milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
İstanbul'da 1 milyon dolarlık hırsızlığın zanlıları tutuklandı
"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı" sona erdi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet