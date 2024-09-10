Dolar
34.06
Euro
37.60
Altın
2,508.25
ETH/USDT
2,350.00
BTC/USDT
57,150.00
BIST 100
9,699.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altına kaldı. Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma yürütüyor. Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması

İletişim Başkanı Altun, "Son günlerde karşılaştığımız olaylarda önemli bir sınav veren medyamızın, evrenselleşmiş olan değerler ekseninde faaliyetlerini sürdürmesi, hakikatin yalana karşı verdiği mücadeleyi kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke gündeminde yer alan birçok konuda medyanın haberi doğru ve zamanında kamuoyuna aktarmasının, bireylerin haber alma hakkını kullanabilmesinde, dolayısıyla demokrasinin doğru işleyişinde önemli bir etken olduğunu bildirdi.

Toplumsal hayata yönelik sayısız zararı bulunan dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede, doğru haberciliğin öneminin çok büyük olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bir başka deyişle, doğru habercilik ve medya etiğine riayetle dezenformasyona karşı daha güçlü mücadele edebiliriz. İletişim Başkanlığı olarak bir süre önce, doğru haberciliği prensip edinmiş medya mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' adlı bir kitap yayımlamıştık.

Dünya örnekleri çerçevesinde nitelikli bir rehber olarak hazırlayıp medyamızın ve milletimizin istifadesine sunduğumuz bu eseri bugünlerde özellikle kamuoyunun gündemine getirmek istiyoruz. Son günlerde karşılaştığımız olaylarda çok önemli bir sınav veren medyamızın, uzun bir süreçte kurumsallaşmış ve evrenselleşmiş olan değerler ekseninde faaliyetlerini sürdürmesi, hakikatin yalana karşı verdiği mücadeleyi kolaylaştıracaktır."

Altun mesajında, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabının linkini de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması
Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor
Bakan Göktaş: Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki "insani bölge"deki sivillere yönelik saldırısını lanetledi
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması

İletişim Başkanı Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin'le ilgili soruşturmayı yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir
İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun

İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet