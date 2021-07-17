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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Avrupa Adalet Divanının Avrupa’daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 17.07.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki

Ankara

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanının kararını değerlendirdi.

Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.


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