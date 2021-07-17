Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Avrupa Adalet Divanının Avrupa’daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanının kararını değerlendirdi.
It is unbelievable that fascism just spread to the courts.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 17, 2021
This wrong decision is an attempt to grant legitimacy to racism.
Instead of denouncing its dark past, Europe now seeks to embrace it.
We condemn this ruling, which infringes on human dignity. https://t.co/dB68YpdL83
Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
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