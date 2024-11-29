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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bir gün elbet özgür olacak Filistin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin." ifadelerini kullandı.

Yusuf Soykan Bal  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bir gün elbet özgür olacak Filistin

Ankara

Altun, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan sürecin, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ettiğine dikkati çekti.

"Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında İsrail'in yıllar içinde Filistin topraklarını işgali ve yaptığı katliamlara ilişkin görüntülerden oluşan videoya da yer verdi.

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