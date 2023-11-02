Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: AA "100 yılı" var eden ruhu ve iradeyi farklı perspektiflerle ele alıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Anadolu Ajansı (AA), Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı önemli eserlerle '100 yılı' var eden ruhu, bilinci ve iradeyi farklı perspektiflerle ele alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından, AA'nın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı eserlere ilişkin paylaşım yaptı.
Fahrettin Altun, "AA, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı önemli eserler ile bir taraftan kültür, sanat, sinema ve edebiyat alanında mirasımızı yayın hayatına kazandırırken, diğer taraftan '100 yılı' var eden ruhu, bilinci ve iradeyi farklı perspektiflerle ele alıyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı önemli eserler ile bir taraftan kültür, sanat, sinema ve edebiyat alanında mirasımızı yayın hayatına kazandırırken diğer taraftan “100 yılı” var eden ruhu, bilinci ve iradeyi farklı perspektiflerle ele alıyor. Ayrıca,… pic.twitter.com/q9PdTTiPhI— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 2, 2023
Altun, AA'nın, Türkçeye kazandırdığı "Ruh hali ve Medya", "Yeni Medyanın Dili" ve "Medya Çalışmalarına Giriş" isimli üç yeni eseriyle medya alanında akademik bilgi üretiminin zenginleşmesine de katkı sağladığını belirtti.
Paylaşımında, AA tarafından hazırlanan "Yıllık 1923", "100 Yılı Anlamak" ve "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" eserlerine de yer veren Altun, Cumhuriyet'in 100. yılına sağladığı katkılar dolayısıyla AA'ya teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.