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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı paylaşımı

Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Harun Kutbe  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek ve bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaktır. Ülkemize yönelik siber tehditlerin önlenmesi ve bu alanda kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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