Dolar
41.41
Euro
48.93
Altın
3,780.49
ETH/USDT
4,183.30
BTC/USDT
112,888.00
BIST 100
11,331.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir." dedi.

Harun Kutbe  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından, "Filistin'in Sesi Erdoğan (PalestinesVoiceErdogan)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, mazlumların sesinin kısılmaya, hakikatlerin üstünün örtülmeye çalışıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küresel adalet arayışının gür sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk milletinin, tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun haklının ve mazlumun yanında olmayı şiar edindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu asil duruşa bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm dünya şahitlik etmektedir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir. Mazlum Filistin halkının insani talepleri karşılanıp, Netanyahu yönetiminin işlediği soykırım son bulana kadar, bu çağrıyı her platformda, insanlık ittifakı zemininde en etkili şekilde dile getirmeyi sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin tesisi için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti

BM'deki konferansta İsrail'e tepki sesleri yükseldi

Malta Başbakanı Abela, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını ilan etti

Malta Başbakanı Abela, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını ilan etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti
BM Zirvesi'ndeki Filistin Konferansı'na Filistinliler fiziki katılım gösteremeyecek

BM Zirvesi'ndeki Filistin Konferansı'na Filistinliler fiziki katılım gösteremeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet