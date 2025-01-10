Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Partimize büyük emeği geçmiş, Amasya ve Ankara milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlıklarını başarıyla yürütmüş, örnek bir siyaset ve hukuk insanı olan Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Ahmet İyimaya, nezaketi ve bilgeliğiyle hepimize örnek bir büyüğümüzdü. Kendisi hem siyasi mücadelesiyle hem de hukuk alanındaki birikimiyle milletimize hakkıyla hizmet etmiştir. Rabb'im rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, sevenlerine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.