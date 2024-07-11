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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya ziyaret

Harun Kutbe  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya ziyaret

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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