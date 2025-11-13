Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra kapsamlı stratejik ortaklığımız çerçevesinde ticaretten yatırımlara, eğitimden kültüre, sağlık alanındaki işbirliğinden TDT bünyesindeki ortak çalışmalarımıza kadar uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizi değerlendirdik.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını esas alan TDT çalışmalarında Kırgızistan'ın yapıcı katkılarını takdir ediyor, uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizin güzel bir örneği olarak COP31 adaylığımıza verdikleri destek için Sayın Baysalov'a ve Kırgız Hükümetine şükranlarımı sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.