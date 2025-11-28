Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir" ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, ekim ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"İşgücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdam edilen kişi sayısının da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştığını bildirdi.

"İşsizlik oranının 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz"

Yılmaz, genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefleri çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırıcı ve atıl işgücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediğimiz ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşeri sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde iş gücüne katılım oranında programımızda öngördüğümüz artışla beraber istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz."

