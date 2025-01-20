Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Sayın Amreyev ile görüşmemizde Türk Yatırım Fonunun işleyişi ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Amreyev'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.