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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev'i kabul etti.

Harun Kutbe  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Sayın Amreyev ile görüşmemizde Türk Yatırım Fonunun işleyişi ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Amreyev'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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