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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan, Reisi'nin taziyesine katıldı

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi.

Haydar Şahin  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan, Reisi'nin taziyesine katıldı Fotoğraf: Ahmet Okur / AA

Tahran

Başkentteki taziye merasimine İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı.

Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet katıldı.

Yılmaz ile Fidan, dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ile diğer yetkililere taziyelerini iletti.

Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı.

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