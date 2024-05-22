Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan, Reisi'nin taziyesine katıldı
Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi.
Tahran
Başkentteki taziye merasimine İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazını ülke lideri Hamaney kıldırdı https://t.co/UXXP8cOCp9 pic.twitter.com/Xz6l5ZVlFs— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 22, 2024
Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet katıldı.
Yılmaz ile Fidan, dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ile diğer yetkililere taziyelerini iletti.
Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.