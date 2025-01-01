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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak. Kimliği, dini ne olursa olsun, uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesi en büyük güçtür." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylemle ilgili paylaşımda bulundu.

İnsanlık ittifakının zulme karşı ayakta olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak. Kimliği, dini ne olursa olsun, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesi en büyük güçtür. Türkiye olarak tutumumuz nettir; acil ateşkes, yeterli insani yardım ve iki devletli siyasi çözüm."

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