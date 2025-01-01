Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak. Kimliği, dini ne olursa olsun, uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesi en büyük güçtür." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylemle ilgili paylaşımda bulundu.
İnsanlık ittifakının zulme karşı ayakta olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak. Kimliği, dini ne olursa olsun, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesi en büyük güçtür. Türkiye olarak tutumumuz nettir; acil ateşkes, yeterli insani yardım ve iki devletli siyasi çözüm."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Zulme karşı “insanlık ittifakı” ayakta…— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 1, 2025
Filistin’de haklı olan er veya geç kazanacak.
Kimliği, dini ne olursa olsun, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesi en büyük güçtür.
Türkiye olarak…