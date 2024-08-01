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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut örneği oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takasının, Türkiye'nin çözüm üreten ülke konumunun somut bir örneği olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut örneği oldu

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın bugünkü zorlu koşullarında istikrar, barış ve güven ülkesi Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel düzeyde huzurun ve barışın tesis edilebilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Diplomatik girişimlerle Türkiye'nin çözüm üreten ülke konumunun güçlendirildiğine işaret eden Yılmaz, "MİT Başkanlığımızın çok taraflı diplomasisi sayesinde Ankara'da bugün hayata geçirilen esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut bir örneği olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayında ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya, Rusya ve Belarus'u kapsayan diplomatik görüşmelerin neticesinde, bugün bu ülkelerdeki cezaevlerinde olan 26 kişinin takasının Türkiye'de gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, "Ülkemizin güven ve istikrar içinde gelişimine liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, etkin koordinasyonu ve titiz çalışmasıyla böylesi bir neticenin hasıl olmasını sağlayan MİT Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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