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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı

Harun Kutbe  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz. Gazze'nin ayağa kalkması, mazlum Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların yeterli ve kesintisiz olarak ulaştırılması için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. Kalıcı siyasi çözüm oluşuncaya kadar Filistin davasını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İki devletli adil bir siyasi çözüm, bölgemizin barış ve refahı için de olmazsa olmazdır. Farklı ülkelerden ve çeşitli kimliklerden insanların bu süreçte ortaya koydukları 'insanlık ittifakı' hiçbir zaman unutulmayacaktır. İşgalci İsrail yönetiminin insanlık dışı saldırıları karşısında insanlığı ve insani değerleri canlarıyla ayakta tutan kahraman Filistin halkını saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz."

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