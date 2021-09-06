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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Allah hepinize zihin açıklığı versin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 06.09.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Allah hepinize zihin açıklığı versin

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili öğrenciler, biliyorum okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok özlediniz. Emin olun, onlar da sizi özledi. Nihayet bugün kavuşuyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Yaşasın okulumuz." ifadesini kullandı.

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