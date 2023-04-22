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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesine ve özel harekat polislerine bayram ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesini ve Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı Şehit Ali Er Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

Harun Kutbe  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesine ve özel harekat polislerine bayram ziyaretinde bulundu Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'deki Zeytin Dalı Harekatında, terör örgütü YPG/PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesini ve Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı Şehit Ali Er Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

Özalkan'ın Sincan'daki ailesini evinde ziyaret eden Oktay, şehidin annesi Hatice Özalkan, babası Selahattin Özalkan ve eşi Şeyma Özalkan ile bir araya geldi.

Oktay, Özalkan ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, bayramlarını tebrik etti.

Şehit ailelerinin varlığının ve metanetinin kendilerine güç verdiğini belirten Fuat Oktay, "Ülkemizin birliği ve beraberliğini şehitlerimize borçluyuz. Biz sizleri şehidimizin emanetleri olarak görüyoruz." dedi.

Şehit annesi Hatice Özalkan, "Allah gücünüze güç versin, kötülere fırsat vermesin, uzak eylesin. Oğlumun kızı Ayşe, Türk bayrağını gördüğü an burası babamın köyü diyor. Vatanına, bayrağına sevdalı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin Allah bizlere. Bizleri unutmayıp ziyaret ettiğiniz için sizlere duacıyız." diye konuştu.

Oktay, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Şehidin 5,5 yaşındaki kızı Ayşe ile yakından ilgilenen Oktay, şehit Musa Özalkan'ın eşyalarının bulunduğu odasını da gezdi.

"Bugün de gördük ki dipdiri yine aynı ruh"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı Şehit Ali Er Grup Amirliği'ni de ziyaret etti.

Emniyet mensuplarıyla bayramlaşan Oktay, Türk milletinin gönlünde çok farklı bir yere sahip özel harekat polislerinin, ülkenin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Fuat Oktay, özel harekat polislerinin yurt içinin yanı sıra Türkiye'nin gönül coğrafyasında da kahramanca görev yaptığını belirtti.

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Oktay, "Bu ülkeye, bu millete, bu vatana kastedenlerin, ilk etapta özel harekatı nasıl yok etmek istediğine hep birlikte şahit olduk. Özel harekatın da nasıl canı pahasına mücadele verdiğine yine milletimizle devletimizle hep birlikte şehadet ettik. Bugün de gördük ki dipdiri yine aynı ruh. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'ye karşı herhangi bir terslik olduğunda sonuna kadar hazır olan bir özel harekatımız, güvenlik birimlerimiz var." şeklinde konuştu.

Oktay, bayramlarını kutladığı emniyet mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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