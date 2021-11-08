Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Can Azerbaycan 1 yıl önce bugün 44 gün boyunca ortaya koyduğu destansı mücadelesini zaferle taçlandırdı ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.