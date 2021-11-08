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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 08.11.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Can Azerbaycan 1 yıl önce bugün 44 gün boyunca ortaya koyduğu destansı mücadelesini zaferle taçlandırdı ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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