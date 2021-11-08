Dolar
9.71
Euro
11.24
Altın
1,822.86
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,607.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Mehmet Tosun   | 08.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı
Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede 'yeşil pasaport' dönemi başlıyor
Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak
Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bakü'de konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bakü'de konser verdi
Azerbaycan'ın kahraman evlatları: Karabağ savaşı gazileri

Azerbaycan'ın kahraman evlatları: Karabağ savaşı gazileri