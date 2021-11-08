Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
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Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 🇦🇿🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2021
Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. pic.twitter.com/8hxbrlmwZR