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Dünya

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bakü'de konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla Bakü'de konser verdi.

Ruslan Rehimov   | 08.11.2021
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bakü'de konser verdi Fotoğraf: Yaşat Fonu/AA

Bakü

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta kurulan "Zafer Panayırı"nda sahne alan Mehteran Birliğine Azerbaycanlılar büyük ilgi gösterdi. Panayır alanında bulunan binlerce kişi, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Mehteran Birliğinin seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Mehteran Birliği dün de Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası ile Haydar Aliyev Merkezi'nde sahne almış, konseri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da izlemişti.

Azerbaycan ordusu, bir yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı. Ermenistan ordusuna karşı 27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

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