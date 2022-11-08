Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Destansı bir zaferle Karabağ'ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Özümüz bir, şiarımız tek millet iki devlet." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.