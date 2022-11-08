Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,673.72
ETH/USDT
1,475.00
BTC/USDT
19,658.00
BIST 100
4,381.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Harun Kutbe   | 08.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Destansı bir zaferle Karabağ'ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Özümüz bir, şiarımız tek millet iki devlet." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü
Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı
İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Firmalarımız işgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycanlı kardeşlerimizle çalışıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Firmalarımız işgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycanlı kardeşlerimizle çalışıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkiler dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkiler dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendirdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet