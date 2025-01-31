Dolar
35.85
Euro
37.20
Altın
2,800.95
ETH/USDT
3,302.20
BTC/USDT
103,300.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Antalya kongresi sonrası teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi sonrası teşekkür paylaşımında bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Antalya kongresi sonrası teşekkür paylaşımı

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabiatı derde deva, nimeti sadra şifa, güzel Antalya… Teşekkürler Antalya!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Erdoğan'ın kongredeki konuşması ve katılımcıları selamlaması sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden "soğuk hava" uyarısı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'deki sağlık altyapısının iyileştirilmesi çağrısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Antalya kongresi sonrası teşekkür paylaşımı
Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi
RTÜK'ten yayın ihlali yapan kuruluşlara yaptırım

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Antalya kongresi sonrası teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Antalya kongresi sonrası teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolu'daki yangında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakmayacağız

Toroslarda doğal yetişen defne yaprakları Avrupa'ya ihraç ediliyor

Antalya ile Konya'yı bağlayan Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Antalya ile Konya'yı bağlayan Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Hepimiz hak edenin hak ettiğini almasından yanayız

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Hepimiz hak edenin hak ettiğini almasından yanayız
Genç psikolog görme engelli kediyi şefkatle hayata bağladı

Genç psikolog görme engelli kediyi şefkatle hayata bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet