Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Antalya kongresi sonrası teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi sonrası teşekkür paylaşımında bulundu.
İstanbul
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabiatı derde deva, nimeti sadra şifa, güzel Antalya… Teşekkürler Antalya!" ifadelerini kullandı.
Tabiatı derde deva, nimeti sadra şifa güzel Antalya… Teşekkürler Antalya! 🇹🇷 pic.twitter.com/WAaVBffL0v— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 31, 2025
Paylaşımda, Erdoğan'ın kongredeki konuşması ve katılımcıları selamlaması sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.