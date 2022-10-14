Dolar
18.59
Euro
18.08
Altın
1,642.97
ETH/USDT
1,298.70
BTC/USDT
19,152.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulunuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına geldi.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

Kaan Bozdoğan   | 14.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

İstanbul

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Maden kazasıyla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalar sürüyor
AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir
Siyasilerden Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım
Bakan Bozdağ: Amasra'daki maden kazası bütün boyutlarıyla soruşturulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zeytinburnu'na teşekkür" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta
Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet