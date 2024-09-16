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Gündem, İsrail-Filistin çatışması, Yapay zeka

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkıyı paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Mümin Altaş  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.

Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.



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