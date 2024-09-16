Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkıyı paylaşarak Filistin'e destek verdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.
Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.
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