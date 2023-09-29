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Gündem, TEKNOFEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'a mesaj: Büyük memnuniyet duyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılacağını duyuran Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a, "TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız." yanıtını verdi.

Kaan Bozdoğan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'a mesaj: Büyük memnuniyet duyacağız Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya platformundan Elon Musk'un twitini alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, "Sevgili Elon Musk. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Musk, paylaşımında, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

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