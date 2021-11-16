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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı: Vefatını derin teessürle öğrendim

Zafer Fatih Beyaz   | 16.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı: Vefatını derin teessürle öğrendim

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diriliş Şairi"nin, Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.


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