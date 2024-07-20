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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı.

Yusuf Soykan Bal  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız."


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