Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız."
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