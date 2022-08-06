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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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