Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.