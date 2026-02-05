Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Okur'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.
