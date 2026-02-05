Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı diledi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Okur'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
