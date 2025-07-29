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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Buğrahan Ayhan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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