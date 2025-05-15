Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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