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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Eyüp Saz ile şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in ailelerine taziye dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasına müdahale sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Saz ile Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ergin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


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