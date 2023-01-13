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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkeyi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalıştıklarını, açılışı gerçekleştirilecek Rami Kütüphanesi'ni bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak gördüklerini belirtti.

Mustafa Hatipoğlu   | 13.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Rami Kütüphanesi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

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