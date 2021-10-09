Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Gazoz'u telefonla arayarak anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Zarife Tahmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.