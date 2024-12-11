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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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